Constelação de Sagitário! Aglomerado de estrelas é registrado por telescópio da NASA

O telescópio Hubble, da Agência Espacial Americana, capturou uma imagem impressionante do aglomerado globular 'Messier 28'.

Composto por centenas de estrelas, o aglomerado fica na constelação de Sagitário. Segundo a instituição, está a cerca de 18.000 anos-luz da Terra.

O registro foi compartilhado recentementeno Twitter. O agrupamento foi catalogado pelo astrônomo Charles Messier em 1764. Confira:

#HubbleFriday Hubble captured this image of Messier 28, a globular cluster in the constellation of Sagittarius (the Archer), in jewel-bright detail. It is about 18,000 light-years away from Earth: https://t.co/JUyMWIRnEr pic.twitter.com/yZqf2eR7vA

— Hubble (@NASAHubble) March 15, 2019