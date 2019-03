Vazado na rede o novo navegador Microsoft Edge baseado no Chromium

O novo navegador Microsoft Edge, inspirado no Chromium, foi vazado na rede nos útilmos dias, conforme revelou o site especializado The Verge.

De acordo com os rumores, a versão descoberta parece com uma cópia inicial de teste do navegador que a Microsoft deve lançar ainda neste ano. Confira:

The Verge

Segundo o site, a empresa trabalha para adicionar alguns toques e animações para torná-lo parecido com um navegador do Windows. A desenvolvedora também adicionou suporte a plugins e uma página dedicada a extensões aprovadas pelos usuários.

No entanto, ainda não se sabe quando a Microsoft irá liberar esta nova versão do Edge baseada na tecnologia Chromium, mas provavelmente deve ser em muito breve.

