Telescópio Hubble da NASA registra ‘coração brilhante’ de uma galáxia maciça

O Telescópio Espacial Hubble, da agência espacial americana, capturou em foto o ‘coração brilhante’ de uma gigantesca galáxia maciça.

O momento foi revelado pela NASA nesta semana. Segundo a instituição, a galáxia é composta por 200 bilhões de estrelas.

É provável que essa galáxia, denominada Messier 49 (M49), tenha sido descoberta pelo astrônomo francês Charles Messier em 1771. Confira a imagem:

At a distance of 56 million light-years & measuring 157,000 light-years across, this fuzzy orb of light is a giant elliptical galaxy filled with an incredible 200 billion stars. Discover more about this massive galaxy from our @NASAHubble Space Telescope: https://t.co/FskPfUiy1B pic.twitter.com/8aa2OiPaZr

