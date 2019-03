Battle Royale: Garena Free Fire libera nova versão do aplicativo

A Garena Free Fire liberou nova versão do aplicativo para os sistemas Android e IOS. Com isso, elevou a versão do app para 1.29.0.

Sem apresentar novidade externa para os usuários do popular game, o update foi disponibilizado na última sexta-feira (22).

A atualização provavelmente dever fazer algum ajuste ou corrigir bus. Já no dia 20/03, a desenvolvedora tinha liberada atualização com novas características.

