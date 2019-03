Novo Galaxy S10 bate recorde de vendas do antecessor na América Latina

O mais recente lançamento da Samsung, o Galaxy S10, quebrou recordes de vendas nos países da América Latina. A expectativa era superar os números de seu antecessor, o Galaxy S9, mas o sucesso foi maior: as vendas do S10 foram 50% maiores.

Na América Latina, as vendas do Galaxy S10+, o dispositivo mais avançado dessa nova série, foram 60% maiores do que o S9+, de 2018.

Durante o período de pré-venda, os consumidores da região, optaram, em sua maioria, pelas cores preto e branco, que venderam 60% mais do que as outras opções.

A linha Samsung Galaxy S10, na América Latina, conta com o Galaxy S10, S10+ e S10e.

A linha S10 conta com recursos Display Infinity-O e o Dynamic AMOLED, câmera de última geração, com lente ultra grande angular, recurso Super Steady e inteligência artificial, e o Compartilhamento de Bateria sem fio (Wireless PowerShare).

LEIA TAMBÉM: