Nova fraude no app WhatsApp já atingiu mais de 320 mil usuários no Brasil

Foram identificados mais quatro novos golpes utilizando de forma fraudulenta a marca 'O Boticário' nos últimos 15 dias. No total, foram mais de 320 mil detecções de links maliciosos no WhatsApp que oferecem falsos brindes, perfumes, maquiagem e descontos de 100% em produtos da marca.

Cada golpe oferecia um suposto benefício diferente, mas a forma de conduzir a vítima é quase sempre a mesma: ao tocar no link, o usuário é incentivado a responder perguntas sobre a empresa e, posteriormente, compartilhar o link malicioso com seus contatos e grupos do WhatsApp para ter acesso ao falso prêmio.

Divulgação/PSafe

Depois do compartilhamento, o usuário é induzido a fornecer dados pessoais e fazer downloads de aplicativos infectados com malwares, de acordo com informações do Dfndr Lab, laboratório da PSafe.

“Não é de hoje que cibercriminosos se aproveitam de empresas que, geralmente, realizam ações promocionais para criar golpes quase idênticos as promoções verdadeiras”, comenta Emilio Simoni, Diretor do dfndr lab.

“Além disso, é comum que os golpistas lancem esse tipo de isca em datas comemorativas – neste caso, o mês da mulher – já que são justamente nesses períodos que diversas marcas fazem promoções de seus produtos. Essas estratégias acabam potencializando o golpe o que, consequentemente, aumenta o número de pessoas afetadas”.

Como evitar?

Para não cair em ataques como esse, o especialista afirma que é essencial o usuário tomar algumas medidas de segurança, como sempre checar se o link é verdadeiro ou não.

Além disso, é importante ficar atento a promessas muito vantajosas ou preços muito abaixo do valor original, pois há grande probabilidade de ser um golpe.

