Metformina para emagrecer: estes são os riscos de tomar este remédio recomendado para diabetes

A metformina é um medicamento receitado para controlar os níveis de açúcar no sangue em pessoas com diabetes tipo 2, mesmo que seja popularizada uma função extra: o poder que queimar gordura e acelerar a perda de peso.

Apesar de ser comprovadamente eficiente para perda de peso, este medicamento possui inúmeras contraindicações. Além disso ele é classificado como tarja preta e necessita de indicação médica para ser consumido.

O medicamento, explica a doutora Andrea Scott no portal Medscape, “diminui a produção de glicose no fígado, absorção de glicose no intestino e melhora a sensibilidade à insulina ao aumentar a captação e uso do glicogênio”.

A metformina induz a perda de peso muito provavelmente por meio de uma perda de tecido adiposo em vez de mudar o gasto de energia, como acontece quando a pessoa pratica exercício. O que é certo é que a perda de peso com a metformina não é instantânea, pois se produz ao largo de um ou dois anos.

Riscos de tomar a metformina para emagrecer

Estas pastilhas são indicadas somente para pacientes com obesidade, pré-diabetes ou diabetes. Elas não são mágicas e não te farão perder peso da noite para o dia.

Tenha em conta que tomar o medicamento sem seguir hábitos saudáveis, como exercícios físico e alimentação balanceada, pode causar nenhum efeito esperado.

Efeitos secundários

Mal estar estomacal, diarreia muscular e sonolência.

Função renal e glicose no sangue devem ser avaliadas nos pacientes que estão tomando metformina

O remédio diminui a ingestão de calorias, mas não a porcentagem de gordura corporal.

Náuseas ou vômitos, segundo o portal Health Line

Batida cardíaca lenta ou irregular

Dificuldade para respirar

Se você não é diabético, o medicamento baixa em excesso os níveis de glicose sanguínea no sangue, corre risco de convulsões, desmaios, dano cerebral e até morte.