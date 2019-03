Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na última semana de março

A última semana de março chegou e reserva surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para os próximos sete dias deste mês:

Áries

Semana de reuniões de trabalho para mudanças ou o desenvolvimento de um novo projeto. Você está no seu melhor, então aproveite as oportunidades de crescimento especialmente no trabalho. Você recebe um reconhecimento que não esperava. Tenha cuidado com seu temperamento, lembre-se de que seu signo é muito impulsivo e é isso que às vezes atrai problemas com as pessoas que você mais ama na vida, então tente se acalmar antes de dizer qualquer coisa.

Um amor do signo de Capricórnio ou Gêmeos deseja ter um relacionamento mais estável. No amor, tente não ser manipulado por pessoas que só querem um benefício econômico com você.

Neste momento, você começa a diferenciar quem são seus amigos e quem não é. Seu dia de sorte é 26 de março e os números são 09, 22 e 1. Use mais vermelho para atrair boas energias.

Touro

Semana de tomar decisões importantes em questões de trabalho. Lembre-se que seu signo é muito forte e constante, mas é hora de pensar o que você realmente quer para o seu futuro e buscar as melhores oportunidades.

O taurino que está com um parceiro ou casado deve ter cuidado com os problemas de infidelidade ou separação conjugal. Lembre-se que o seu signo é muito forte nas decisões e quase nunca volta a trás do que decide.

Seus números da sorte são 07, 33 e 21 e seu melhor dia é 27 de março. Você recebe o convite de um novo negócio. Tenha cuidado com os problemas intestinais ou estomacais, por isso cuide melhor da alimentação.

Um amor do passado pode voltar para pedir uma nova chance de ser feliz ao seu lado. Tenha cuidado com roubo ou perda.

Gêmeos

Semana de estar com muitas dúvidas sobre o seu trabalho. Analise mais a chance de ser melhor no seu local de trabalho ou pedir um conselho para poder identificar a situação com mais clareza.

Tenha cuidado com o amor e evite decepcionar os outros. Lembre-se que seu signo nem sempre sabe ser fiel em um relacionamento – especialmente quando passa todo o tempo procurando a pessoa ideal ou se envolve com várias pessoas ao mesmo tempo para se sentir completo.

Os que possuem problemas legais terão uma resolução a seu favor. Para os geminianos solteiros virá um amor do signo de libra ou Capricórnio que será muito compatível com você.

Você terá sorte em 28 de março com os números 06, 22 e 19. Prefira usar mais a cor branca para que a energia positiva se multiplique.

Câncer

Semana de estar com alguns problemas no trabalho ou no ambiente de estudo. As energias estarão um pouco confusos e é preciso não dar muitas opiniões sobre os problema dos outros. Evite as fofocas.

É hora de começar a analisar uma mudança de emprego se assim o deseja, pois seu signo está passando por uma fase de sorte no trabalho e pode crescer economicamente.

Uma viagem começa a ser planejada para os próximos meses e é uma grande oportunidade de relaxar.

No amor, o relacionamento pode se tornar ainda mais estável. Os solteiros irão aprender coisas novas com um novo pretendente de Escorpião ou Aquário que vai ser muito compatível.

Seu dia da sorte é 26 de março e os números são 03, 22 e 71. Use mais laranja para multiplicar a sorte.

Leão

Semana novas oportunidades de crescimento e tentar aproveitar as boas energias que estão ao seu redor para ser melhor economicamente. Cuide de problemas de estômago e da alimentação.

No amor, você continuará com o seu parceiro atual ou irá formalizar o relacionamento. Os solteiros podem conhecer alguém especial de Áries ou Sagitário que vai ser muito compatível.

Lembre-se que você é muito intenso nos relacionamentos amorosos e ir devagar pode ajudar a ter melhores resultados nos assuntos do coração.

Seus números da sorte são 00, 32 e 18 e o dia é 27 de março. Não tenha medo de tomar decisões importantes.

Virgem

Semana de resolver pendencias. Em assuntos legais ou contratos, peça a ajuda de um advogado para ter mais segurança.

Serão dias de se reinventar e começar a ver o que você precisa estar melhor em sua vida. É o momento de tomar decisões, pensando especialmente no seu crescimento econômico e profissional.

Você pode ter problemas com o seu parceiro por causa de uma infidelidade. É importante tentar resolvê-lo com muita calma e tomar uma decisão pensando em você.

Não se esqueça que a coisa mais importante na vida é a saúde. Mudanças de lugar estão por vir e é uma boa hora para que a sua energia se movimente e se renove.

Não invente problemas que não existem e ignore colegas de trabalho que o irritem; você quase sempre se destaca e atrai sentimentos de inveja. Seu dia de sorte é 26 de março e os números são 03, 22 e 98. A cor verde atrairá mais sorte.

Libra

Semana de boas ideias para começar a ser melhor e também ter resultados financeiros e no trabalho. Trate de ser mais discreto com a sua boa sorte, pois nem todos querem o melhor para você.

Tente colocar toda atenção possível no trabalho, de modo que você possa fazer tudo melhor; isso trará frutos.

No amor, tenha cuidado ao idealizar seu parceiro e lembre-se que o seu signo é muito apaixonado e cego nos relacionamentos amorosos. Não feche os olhos e veja as pessoas como elas realmente são.

Seja mais cauteloso com roubos e perdas. Planeje uma viagem para expandir horizontes. Seus números da sorte são 09, 36 e 81 e seu melhor dia é 27 de março. O vermelho vivo ajudará a atrair mais sorte.

Um círculo amoroso com um amor do passado deve ser fechado. É hora de começar com outra pessoa e em outro lugar; Capricórnio, Aquário e Gêmeos, são muito compatíveis com o seu signo nesta fase.

Escorpião

Semana de estar com alguns problemas no trabalho ou vida pessoal. Lembre-se que seu signo está com as energias confusas e não deve tomar qualquer decisão sem antes pensar duas vezes.

Você cogita tanto mudanças simples como muito sérias. Seu signo sempre está mudando de forma de pensar e está em constante movimento, por isso deve fazer aquilo que o ajude a crescer como pessoa ainda mais.

No amor, você pode ficar mais um tempo sozinho e isso só mudará quando começar a sair com pessoas mais compatíveis. Será que você está procurando no lugar certo? Os casais podem ser surpreendidos com uma gravidez.

Seus números da sorte são 04, 65 e 71 e seu melhor dia é 25 de março. Tente usar mais amarelo e azul para atrair energia positiva.

Sagitário

Semana para estar com boa sorte em tudo relacionado a novos postos de trabalho. Tente dar seu melhor para crescer economicamente. Se profissionalizar sempre será de muita valia.

Ficar com duas pessoas ao mesmo tempo pode fazer você se sentir um pouco confuso. Seu signo é sempre apaixonado, intenso e quer ter tudo de uma vez, mas isso nem sempre termina trazendo a felicidade que busca.

Tente escolher alguém especial para construir um relacionamento. Seus signos mais compatíveis neste momento são Áries e Virgem.

Um novo animal de estimação pode chegar a sua vida. Um familiar pode ser hospitalizado e alguém necessitará seu apoio.

Seus números da sorte são 03, 28 e 79 e seu melhor dia é 26 de março. Sua cor para atrair boas vibrações é o branco.

Capricórnio

Semana de estar com sentimentos confusos quanto ao seu relacionamento. Lembre-se que o signo de Capricórnio é muito analítico sobre tudo e sempre está à procura de perfeição nos outros. Se acalme e pense duas vezes sobre o que você vai fazer. Você precisa administrar mais em suas despesas.

ão procure agradar seus colegas de trabalho e apenas faça o seu trabalho bem; em breve você terá um reconhecimento econômico. Você receberá convites de amigos. Um novo projeto de trabalho está por vir e você vai gostar muito.

Um divórcio está chegando e seu signo terá que enfrentar as dificuldades da vida. Cuidado com problemas no joelho ou perna que será o seu ponto fraco nos próximos dias.

Reflita sobre o que você precisa para continuar com a sua ideia firme de ser alguém importante. Seu dia de mais sorte é 26 de março e os números são 00, 30 e 21. Tente usar mais cor azul ou vermelha para atrair sorte.

Aquário

Semana movimentada e ideal para iniciar uma nova fase de realização profissional. Se especializar ou voltar a estudar pode ajudar a avançar neste aspecto.

Você será convidado para um casamento de um colega. É preciso cuidar melhor da saúde, alimentação e ter mais atenção com problemas de saúde que se tornam frequentes.

Tenha cuidado com as ilusões na vida amorosa e evite confundir amizade com algo mais. Seu signo está mais compatível com os signos de Áries, Câncer e Libra. Um novo amor pode chegar.

Um amigo pode convidá-lo para uma viagem ou passeio, que irá ajuda-lo a diminuir o estresse e tomar decisões com mais calma. Já não tente mais buscar problemas onde não existem e evite comentar angustias no local trabalho.

Seus números da sorte são 45, 63 e 21 e seu melhor dia é 28 de março. As cores que atrairão melhores energias são branco e cinza.

Peixes

Semana de estar com boa sorte no trabalho receber o reconhecimento que não esperava. Cuidado com problemas de saúde, especialmente na garganta. Tente ter uma vida mais saudável.

Uma viagem para abril ou maio pode ser planejada. É uma boa hora para os solteiros viverem novas experiências e os comprometidos conviverem mais com o seu parceiro. Uma dívida será quitada.

Seu melhor dia é 27 março e os números são 88, 90 e 13. Tente usar mais vermelho e azul forte para atrair a sorte.

Os piscianos solteiros podem conhecer alguém muito especial de Câncer ou Libra e iniciar um relacionamento. Os casados ​​terão conversas sobre começar uma família em breve.