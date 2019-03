Os signos que mais acumulam amores não correspondidos

Alguns signos do zodíaco podem ter uma vida amorosa mais complicada quando se trata de ter seus sentimentos correspondidos.

Confira quais são:

Touro

O taurino pode se apressar e desenvolver uma relação física ou emocional com alguém de maneira muito rápida. Eles não são do tipo que desapegam facilmente e podem acabar insistindo em pessoas que não estão na mesma sintonia ou simplesmente ainda não criaram nenhum tipo de interesse. Tudo isso faz com que eles acumulem amores não correspondidos.

Leão

Os leoninos possuem uma confiança que pode flertar com o egocentrismo, algo que os deixa com expectativas muito altas e até metas irrealistas nos seus relacionamentos. Este signo acredita ser o melhor e pode até achar que consegue tudo, mas no amor isso não é uma regra. Eles investem nas tentativas até cansar, mas muitas vezes ignoram a realidade e acabam se decepcionando ao não serem correspondidos.

Gêmeos

O geminiano não gosta de ficar sozinho e também possui expectativas altas quanto aos seus parceiros. Além disso, a cada momento ele quer algo diferente e às vezes todas as coisas ao mesmo tempo. Tudo isso faz com que este signo acabe construindo uma vida amorosa confusa, certas vezes idealizada e outras vezes mais real, mas sempre com muitas investidas – e claro que muitas delas não dão certo.