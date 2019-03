A Paramount Pictures divulgou neste fim de semana o trailer de “Dora and the Lost City of Gold”. A adaptação chegará aos cinemas em 2 de agosto de 2019.

“Dora, uma exploradora adolescente, leva seus amigos em uma aventura para resgatar seus pais e resolver o mistério por trás de uma cidade perdida de ouro”. Confira o trailer oficial:

LEIA TAMBÉM: