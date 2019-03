Confira os 10 carros que menos perderam valor em 2018

A depreciação do veículo é uma das questões a serem avaliadas na hora de comprar um carro novo. A KBB Brasil listou as versões que menos perderam valor de janeiro a dezembro de 2018.

O estudo aponta que 70% dos modelos que menos depreciaram têm câmbio automático, evidenciando a preferência dos brasileiros por esse tipo de transmissão. O hatch compacto Polo Highline 200 TSI se destaca como a versão que sofreu a menor depreciação no ano passado, com queda de 1,47%. Em seguida aparece o Hyundai IX35 2.0, com um índice de 2,22%.

“Uma das coisas mais interessantes ao realizarmos análise de depreciação é visualizar a participação de marcas já esperadas, como a presença da Volkswagen – montadora tida mundialmente como fabricante de veículos resistentes – e, ao mesmo tempo, ter surpresas que o senso comum jamais esperava, como é o caso do Chery QQ e Troller T4”, avalia Ricardo Fischer, gerente de Valuation da KBB Brasil.