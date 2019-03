Banana, aveia, canela e até gengibre: estas 2 vitaminas são essenciais caso você faça dieta para emagrecer

Se controlar a ansiedade é um problema quase todo o dia, tomar estas vitaminas pode combate-los e ainda ajudar a perder umas medidas no meio do caminho.

Estudos publicados pelo Department of Endocrynology and Diabetes indicam que apesar de doce, a banana reduz os níveis de açúcar no sangue, tornando-se numa ótima recomendação para os diabéticos.

A aveia é rica em fibras e uma ótima opção para aumentar a saciedade nas primeiras horas do dia. A canela ajuda a regular a glicose sanguínea e a melhora a eficácia da insulina.

Estas bebidas são complementares à dieta, e um nutricionista deve ser consultado para que você melhor atinja seus resultados. Veja as receitas disponibilizada pelo sítio estrangeiro Nueva Mujer.

Confira a vitamina de Aveia, Canela e cacau: ótima para controlar a ansiedade

Reprodução/ Pixabay

Ingredientes

30 gramas de aveia

5 gramas de canela

Uma colher de sopa de cacau em pó

Água

uma colher de chá (opcional)

Preparação: misture todos os ingredientes no liquidificador e pronto. Pode consumi-lo como lanche e também como café da manha. Lembre-se que ele não tem valor de refeição.

Confira a receita da vitamina de banana e gengibre para emagrecer

Reprodução/ Pixabay

Ingredientes

Uma banana madura

Duas colheres de sopa de gengibre ralado

250 ml de leite (pode ser de lactose, soja, coco, amêndoas)

Preparação: leve tudo ao liquidificador e bata até adquirir consistência. Beba todas as manhas antes do café.