Sonda da NASA revela superfície do impressionante asteroide Bennu

A sonda OSIRIS-REx, da agência espacial americana, revelou descobertas importantes sobre a superfície do asteroide Bennu. E são várias as novas informações divulgadas pela Nasa do objeto impressionante. Confira:

The images and other data from my first three months studying Bennu up close reveal some surprises. For one, the asteroid is even more rugged than we realized – with more boulders and a wider range of reflectivity (albedo). #BennuRevealed #LPSC2019 https://t.co/6jvt3iAwpf pic.twitter.com/Rv8m9Uu3LK — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) March 19, 2019

Lagoas

Novas fotos revelam “lagoas” de regolito – leito de rocha com camadas de poeira solta ou rochas quebradas.

Essas imagens foram tiradas a 1,8 milhas (1,8 km) da superfície do asteroide. Confira os registros:

Bennu is ready for its close-up! New images obtained by our @OSIRISREx spacecraft reveals “ponds” of regolith — bedrock layered with loose dust or broken rocks. These images were taken 1.1 miles (1.8 km) from the asteroid’s surface. Take a flyby: https://t.co/B5WgY06oAs pic.twitter.com/x8u7lrKBWd — NASA (@NASA) March 18, 2019

Superfície de Bennu

Os pedregulhos na superfície de Bennu exibem uma variedade de formas e texturas, de suaves a quebradiços. Algumas são arredondadas, enquanto outras são fragmentadas e angulares.

The boulders on Bennu's surface sport a variety of shapes and textures from smooth to crumbly. Some are rounded, while others are fragmented and angular. This MapCam image from Feb. 27 shows some of this diversity near the asteroid's south pole: https://t.co/3THcaATFDL pic.twitter.com/x5NJNTY2qk — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) March 18, 2019

Movimentação

“Das observações terrestres, sabíamos que Bennu estava girando mais rápido com o tempo, mas não sabíamos o motivo”, revelou.

“Podemos agora confirmar que este aumento de velocidade – cerca de um segundo a cada 100 anos – se deve ao efeito YORP”.

From ground observations we knew that Bennu was spinning faster over time, but we weren’t certain why. We can now confirm that this increase in speed – about one second every 100 years – is due to the YORP effect. #BennuRevealed #LPSC2019 https://t.co/r00angP7uX pic.twitter.com/ErLY0gSBj3 — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) March 19, 2019

As informações fazem parte de um longo relatório. São mais de três meses de estudos constantes. Confira neste link.

