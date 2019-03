Os signos que possuem uma relação complicada com o arrependimento e perdão

Alguns signos do zodíaco possuem características que dificultam sua capacidade de se arrepender e perdoar os outros.

Confira quais são:

Escorpião

Por dentro este signo é muito emocional, mas se arrepende da sua maneira e se achar que teve uma boa parcela de culpa – e isso não acontece sempre.

Sua forma de pedir perdão não é dizendo aos quatro ventos, pois ele odeia parecer vulnerável. Dito isso, ele até pode se arrepender, mas tentará levar as coisas como se elas não tivessem acontecido. No entanto, quando o erro parte dos outros, ele pode se sentir muito ferido e não dar uma segunda chance.

Gêmeos

Para satisfazer a sua curiosidade, este signo pode fazer o quer sem levar os outros em conta. Ele até se reflete e se arrepende um pouco, mas costuma achar que mesmo assim valeu a pena a experiência.

Este signo costuma se desculpar, mas ele não gosta de arcar com as consequências. Além disso, ele não é o melhor quando o assunto são cumprir promessas, por isso pode acabar caindo no erro novamente.