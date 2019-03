A característica que seu ex lembra quando pensa em você, de acordo com seu signo do zodíaco

Quando um relacionamento termina, especialmente se ele foi uma boa experiência, é normal uma pessoa lembrar-se da outra.

Isso acontece porque além de termos dividido nossos sentimentos com essa pessoa por um tempo, todos os seres humanos procuram fazer a diferença e deixar um “marco” na vida dos outros.

De acordo com o seu signo, confira qual característica seu ex lembra quando pensa em você:

Áries: sua energia e disposição

Arianos são pessoas cheias de energia e que conseguem animar qualquer pessoa. Seu ex vai se lembrar justamente disso: as vezes que você preenchia todas as lacunas com uma boa atitude e disposição.

Touro: seus beijos e companheirismo

O taurino é leal e constrói vínculos fortes com as pessoas que ama. Seu ex sente falta do seu companheirismo, dos seus gestos sinceros e dos momentos de afeto. .

Gêmeos: sua empatia

O geminiano sempre deseja que o parceiro tenha sucesso e é muito empático. Seu ex vai sentir falta do seu apoio e da sua capacidade de ouvir ou aconselhar.

Câncer: sua companhia

O canceriano ama de verdade e se entrega completamente, ele não tem medo de compromisso e sempre está presente para o que der e vier. Seu ex vai sentir sua falta nos momentos difíceis e nos felizes também, pensando como sua presença faria toda a diferença.

Reprodução / ohmydollz.com

Leão: seu positivismo

O leonino tende a ser egocêntrico, mas sua atitude positivista vem justamente disso: ele confia no seu taco e estimula as pessoas a confiarem em si mesmas também. Seu ex vai sentir falta das suas palavras positivas, do quanto você era capaz de acreditar no potencial dele e ver o lado bom das coisas.

Virgem: sua sabedoria

Os virginianos são organizados e analisam as coisas de uma perspectiva muito particular. Seu ex vai sentir falta dos conselhos, daquela conversa inteligente que sempre chega a algum lugar e das respostas que só você conseguia encontrar.

Libra: sua dedicação

O libriano se dedica as pessoas que ama, se preocupando tanto com o seu bem estar, como também com a sua felicidade. Seu ex vai sentir falta das suas mensagens espontâneas, de ser ouvido, entendido e de que alguém demonstre preocupação com ele.

Escorpião: sua paixão

Os escorpianos são capazes de criar conexões únicas com o seu parceiro. Eles são apaixonados e se doam de corpo e alma em tudo o que fazem. Seu ex vai sentir falta da forma que você o fazia se sentir desejado, tanto fisicamente, como emocionalmente.

Reprodução / ohmydollz.com

Sagitário: seu poder de conexão

Os sagitarianos são pessoas que se conectam de uma forma especial com as outras, fazendo-as se sentir em casa. Seu ex vai sentir sua falta quando precisar de alguém que o conheça de verdade e o entenda sem ter que fazer muitas perguntas.

Capricórnio: seu carinho

Os capricornianos são pessoas espirituosas e com muito amor para dar. Eles tentam transformar o dia daqueles que amam em um momento feliz demonstrando seu afeto. Seu ex vai sentir falta de demonstrações de amor, das suas palavras bonitas e seus gestos de carinho.

Aquário: sua ajuda

Os aquarianos estão tentando fazer do mundo um lugar melhor. Eles ajudam as pessoas a encontrar soluções em vez de reclamar ou sobrecarregá-las. Seu ex vai sentir sua falta quando precisar de ajuda e lembrar o quanto você era bom nisso.

Peixes: sua sensibilidade

Os piscianos são extremamente sensíveis e tudo o que eles dizem e fazem é de coração. Seu ex vai sentir saudade das palavras sinceras e do amor profundo e único que você transmitia nos seus gestos.