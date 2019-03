Como instalar um antivírus no smartphone Android?

Cerca de 60% dos usuários Android não possuem uma solução de segurança instalada. Os dados foram revelados pela empresa de segurança ESET.

Atualmente, os usuários usam seus dispositivos móveis para navegar pela Internet, acessar e-mails, abrir documentos, assistir a filmes e muitas outras funcionalidades.

Reprodução

Isso tudo pode representar um aumento dos riscos. No entanto, seria necessário ter antivírus no aparelho celular? O assunto tem gerado dúvidas e questionamentos.

“Se considerarmos que muitos ataques usam email, navegadores ou anexos como “porta de entrada”, por que não acreditar que nosso smartphone pode ser infectado por algum código malicioso?”, questiona a instituição.

Apesar do forte debate, alguns especialistas sugerem a instalação de antivírus no Android. Confira como fazer rapidamente:

A instalação no sistema operacional do Google é muito simples. Acesse o Google Play e selecione o app desejado (são muitas opções: AVG, Avast, Security Master e etc). Confira:

Faça o download

Após isso, a instalação será feita automaticamente

Muitos apps oferecem outras facilidades. Após o completo processo, navegue e ajuste algumas funções extras (como Selfie do intruso, AppLock e Alarme Antifurto).

