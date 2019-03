Assim você pode criar um grupo ‘restrito’ no WhatsApp

Ao contrário dos grupos tradicionais que são criados no aplicativo WhatsApp, os grupos restritos aplicam algumas limitações.

O comum é que qualquer membro tenha permissão para enviar mensagens e até mesmo modificar as informações.

No entanto, quando criamos um grupo 'restrito' por meio do aplicativo, apenas o administrador indicará quem pode alterar as informações e quem tem o direito de enviar mensagens, sendo possível limitar algumas ações.

Como criar?

A primeira coisa que você deve fazer é montar um grupo na forma tradicional. Em seguida, adicione os participantes, nomeie e selecione a foto do perfil (opcional).

Apó isso, pressione Ok e tudo está pronto até agora. Escolha o "grupo de administradores", eles poderão enviar mensagens ou alterar as informações.

Já para aplicar as restrições, vá para a opção "Configurações do grupo". Nesta página, aparecerá "Editar informações do grupo", "Enviar mensagens" e "Designar administradores do grupo".

Selecionado “Todos os participantes”, significa que qualquer pode enviar uma mensagem. No entanto, se você selecionar apenas administradores, o que não receberão esse título (feito na etapa anterior) no grupo serão impedidos automaticamente.

