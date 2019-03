Estes 5 alimentos são ótimos aliados de qualquer dieta e ajudam a manter a saciedade

Se você está na saga por perder peso, então é mais provável ter que restringir o que e quanto deve comer. Isso pode aumentar a vontade por alimentos proibidos e despertar impulsos incontroláveis que podem pôr a dieta em risco.

Logo, em vez de vasculhar a cozinha atrás de algo para comer, tente adicionar estes cinco alimentos à dieta. Pois, eles ajudarão a suprimir o apetite e agirão para te deixar mais satisfeito.

Lembre-se que esta não é uma indicação de menu do que você deve comer todos os dias e sim sugestões para enriquecer a dieta. Não se esqueça de consultar um nutricionista para desenvolver um plano alimentar balanceado.

Confira os alimentos para emagrecer e manter a saciedade por mais tempo

Nozes

Um estudo recente na revista internacional de obesidade descobriu que adicionar nozes, especialmente as amêndoas, a uma dieta baixa em calorias ajuda a perder peso. Os pesquisadores citaram que este tipo de noz é rica em gorduras e proporcionam saciedade e evitam que as pessoas comam em excesso.

Aveia

Meia xícara de aveia contém cinco gramas de fibra. Esta demora um pouco mais para ser digerida e dá mais satisfação. O cereal também aumenta a secreção do hormônio regulador do apetite.

Maçã

Reprodução/ Pixabay

Estudos científicos encontraram o ácido ursólico, um composto presente na casca da maçã que ajudaria a perder peso. A casca também contém pectina, a fibra é responsável por controlar picos de insulina.

Menta

Não somete possui propriedades calmantes como também é eficaz supressor de apetite. Portanto, seria uma boa ideia tomar chá de menta ao menos uma vez por dia, recomenda o sítio estrangeiro Nueva Mujer.

Ovos

As pessoas que consumem proteínas de ovo no café da manha têm mais probabilidade de se sentirem mais satisfeitas durante o dia. Os ovos também concentram todos os aminoácidos essenciais, todas as vitaminas e minerais que possivelmente necessita.