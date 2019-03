Novo update! WhatsApp implementará mudança importante no Android

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do Programa Beta do Google Play, elevando a versão para 2.19.80.

No update, o WhatsApp começou a trabalhar em um novo recurso que permitirá (quando ativado) obter mais informações sobre uma mensagem.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.80: what's new?

Two new important features under development: Forwarding Info and Frequently Forwarded Messages!https://t.co/HGIOImvuyK

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 21, 2019