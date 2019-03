VÍDEO: Astronautas da NASA fazem espetacular caminhada pelo espaço

Os astronautas Anne McClain e Nick Hague, da agência espacial americana, fizeram uma importante ‘caminhada’ pelo espaço nesta quinta-feira (22).

Spacewalkers Anne McClain (@AstroAnnimal) and Nick Hague (@AstroHague) are at the Port-4 truss worksite preparing to swap old nickel-hydrogen batteries with new lithium-ion batteries. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/tRgkCEOZgb — Intl. Space Station (@Space_Station) March 22, 2019

Os dois substituíram as baterias de níquel-hidrogénio por baterias de lítio mais novos e potentes, sendo um trabalho extremante minucioso.

.@Semeraro_Mary's #AskNASA question today is, "How Long Can Astronauts Be Out on a Spacewalk?" pic.twitter.com/uBprzKbDEO — Intl. Space Station (@Space_Station) March 22, 2019

Elas são responsáveis pelo canal de alimentação sobre painéis solares da Estação Espacial Internacional, cuja montagem em órbita começou em 1998.

O momento gerou grande entusiasmo em toda equipe da Nasa. Vários vídeos da curta missão foram compartilhados pela instituição no Twitter.

.@karenwollie asked us during today's spacewalk, "Do they have sunrise and sunset like we have on Earth?" #AskNASA | https://t.co/cBNqC61h27 pic.twitter.com/rI2vJNylai — Intl. Space Station (@Space_Station) March 22, 2019

