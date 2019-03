A pista que cada signo deixa escapar quando é infiel

A confiança e o respeito são os pilares mais importantes que devem apoiar qualquer relacionamento. Contudo, a gente sabe que na prática muitas vezes as coisas não são bem assim.

Confira quais são os sinais de que seu parceiro do zodíaco está te traindo:

Áries, Leão e Sagitário

Os signos de fogo tendem a ser os mais fiéis do zodíaco, mas também podem cometer erros. Quando Áries, Leão ou Sagitário estão traindo o seu parceiro, eles mudam sua maneira de agir e acabam sendo menos considerados.

Touro, Virgem e Capricórnio

Os signos de terra quando chegam nesse ponto mergulham no caos e a situação os deixa com muito medo. Eles ficaram mais nervosos, emotivos e tentarão manter uma certa distância do parceiro para não serem descobertos.

Gêmeos, Libra, Aquário

Esses signos do elemento ar são inteligentes e calculistas, o que torna quase impossível descobrir uma traição dessas pessoas. Eles tentarão manter tudo sobre controle e traçar planos, por isso, para descobri-los você deve dar ouvidos à intuição.

Câncer, Escorpião e Peixes

Os de elemento água têm uma facilidade natural para mentir, mas também são um pouco desatentos. Eles acabam deixando pontas soltas e seu lado mais emotivo também faz as coisas transparecerem. Eles tendem a se esconder dos problemas, portanto, se sentir que evitam demais um assunto, pode começar a desconfiar.