Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O quarto final de semana de março chegou e com ele novas previsões para todos os signos do zodíaco. Confira:

Áries

Hora de tomar uma decisão importante que fará você crescer no trabalho, apenas lembre-se de que não deve contar aos outros seus planos com antecedência para que eles sejam concretizados sem problemas.

Você pode ter uma festa com seus amigos e ver pessoas que você não encontrava há algum tempo. Um amor do passado do signo de Capricórnio ou Aquário deseja retornar.

Tente administrar melhor seu dinheiro. Você terá um golpe de sorte com os números 00, 01 e 27. Lembre-se que tudo que se dá de coração é devolvido a você, então tente ser bom e amar incondicionalmente.

É preciso ter cuidado com pessoas do seu trabalho que se fazem passar por boas, mas não são. Tenha prudência e não empreste dinheiro.

Touro

Dias para resolver contas e dívidas do passado. Lembre-se de que é muito importante agir com prudência com tudo aquilo que envolve dinheiro. Previna problemas na coluna ou nos rins, bebendo muita água e fazendo exercícios.

Uma pessoa muito apaixonada e carinhosa pode chegar na sua vida e sua melhor compatibilidade será com os signos Leão e Escorpião. Você deve aproveitar o tempo livre para se especializar e impulsionar sua vida profissional. Chegará um convite para um casamento.

Você vai chegar muito longe em questões trabalhistas, só tem que ser muito astuto e cauteloso para alcançar o que está procurando. Você terá sorte no domingo com os números 09, 11 e 45.

Gêmeos

Fim de semana para estar em paz com você mesmo e sua família. Aproveite estes três dias para estar ao lado de pessoas queridas.

Seu signo se destaca por ser esperto e inteligente, então coloque isso em prática e comece a bolar estratégias para chegar onde você deseja no trabalho. Vá sem medo!

Um amor se fasta por problemas de ciúmes. Você terá sorte na com os números 13 e 44. Este é um momento de muita ajuda espiritual, então tente ter pensamentos positivos mentalize o que você quer.

Câncer

Nesta sexta-feira você concluirá um projeto pendente. Lembre-se de que seu signo é muito dedicado a tudo que faz e se sente realmente completo quando vê bons resultados. Você participará de muitas reuniões e resolverá pendencias; tente não perder a paciência com ninguém.

Cuide de problemas de estresse, tente ter hábitos mais saudáveis na sua rotina para melhorar a saúde. Uma pessoa especial visita a sua cidade e você deve encontrá-la; tenha em mente que, embora seja algo passageiro, você deve se divertir.

Tente não dar tanta importância aos problemas que envolvam fofocas. Aproveite este momento de sorte em tudo o que fizer; seus melhores números são 03 e 99.

Leão

Sexta-feira de possíveis problemas em seu trabalho ou vida pessoal, lembre-se que seu signo pode ser temperamental e mede suas palavras, por isso sempre tentar analisar o que você vai dizer e como pode tentar fazer isso sem estresse.

Cuide dos problemas intestinais ou estomacais. Tente controlar o álcool ou evite alimentos que não são saudáveis. Já não vá atrás daquele amor que se foi, é melhor tentar encontrar pessoas mais compatíveis com o seu signo, como Áries e Sagitário.

Você terá sorte com os números 23 e 50. Você estará cercado de boas energias; aproveite este momento para passar momentos tranquilos.

Virgem

Você analisa uma mudança radical em sua vida profissional, seja pedindo um aumento de salário ou definitivamente procurando outro emprego. Você está no melhor momento para crescer economicamente e sua liderança está em alta; não duvide das suas decisões.

Cuide melhor e dê mais atenção para dores de cabeça ou enxaqueca, tente dar um passeio e manter uma dieta saudável. Um amor do passado pode procurá-lo.

Você terá a oportunidade de reencontrar pessoas que não vê há muito tempo. Seus números da sorte são 07 e 66. O amor chegará à sua vida para ficar ou você conseguirá superar a fase de solidão que tem vivido.

Libra

Pare de pensar sobre o que ainda não aconteceu, lembre-se que muitas vezes você fica estressado por situações que talvez não se concretize. Aprenda a ser mais realista.

Nesta sexta-feira você deve sair e curtir um bom momento para relaxar, só não exagere em hábitos pouco saudáveis. Você terá sorte com os números 01, 39 e 87. Lembre-se de que é preciso se curar espiritualmente. Para isso, esteja em paz consigo mesmo e com os outros.

Os tempos de escassez e os problemas devem ficar para trás, use seu tempo para fazer investimentos, mas também para se preparar para o futuro.

Escorpião

Sexta-feira será um dia de vitória para o seu signo e energias positivas a seu favor. Tudo começa a fluir. Se você tiver problemas legais, eles serão resolvidos em breve a seu favor. Lembre-se de ler muito bem qualquer contrato e não esquecer as letras pequenas.

Você pode ter um contato com um amor do passado; tente não ficar imaginando coisas porque pode ser apenas algo casual. Não seja teimoso em suas decisões, considere pedir opiniões. Cuidado com problemas de estômago ou intestino. Seus números da sorte são 04, 21 e 33. Tente meditar mais neste fim de semana para conseguir as respostas que deseja.

Sagitário

Fim de semana para mudar muitas situações em torno de você, lembre-se que seu signo é fogo e isso faz com que fique entediado rápido. Convidam você para sair ao ar livre e será muito divertido.

Não hesite em deixar-se amar, é hora de se entregar. Alguns amigos estão o procurando para convidá-lo para uma viagem; aproveite a oportunidade para relaxar.

Cuidado ao se envolver com dois amores ou mais, lembre-se de que seu signo pode ser facilmente dominado pelo desejo e isso causa muitos problemas pessoais.

Você tem mais sorte no domingo, com os números 21 e 90. É importante começar a pensar no futuro por isso, poupando e deixando de gastar com coisas desnecessárias.

Capricórnio

Este fim de semana começará uma série de avaliações. Tente controlar seus nervos para que tudo saia da melhor forma e você consiga mostrar seu potencial.

Tente ficar perto das pessoas que você ama e analisar seus conselhos; lembre-se de que eles sempre querem o melhor para você. Você terá sorte com os números 02 e 30. Use a cor azul claro para atrair abundância.

Não deixe mais a sua saúde de lado. Seu ponto fraco são vícios, então você precisa ter mais força e controlá-los. Um amor do signo de Áries ou Libra pode procurá-lo para iniciar um relacionamento.

Aquário

Fim de semana de trabalho ou compromissos. Lembre-se que você está em uma fase que deve crescer na vida pessoal, por isso não perca seu tempo, se esforce e aproveite as lições com otimismo.

Um amor do signo de Câncer ou Virgem pode voltar a dar notícias, mas não se engane e lembre-se que se você já fez isso uma vez. É melhor fechar este círculo. Analise viajar e estar em contato com a natureza.

Tenha cuidado nas ruas para evitar perdas. A sorte chega com os números 15 e 44. Você possui uma força quase indestrutível para fazer qualquer coisa neste momento. A resolução de problemas burocráticos chegará até você.

Peixes

Sexta-feira de muitos pensamentos e reflexões sobre uma situação que atravessa, lembre-se que seu signo é do elemento água e que você pode acabar sendo dramático, por isso tente liberar o estresse e meditar.

Você experimenta mudanças radicais em um ambiente que está inserido. Um amor do passado pode procurá-lo para resolver assuntos pendentes. Você recebe dinheiro extra por uma dívida.

Tenha cuidado com o que come e tente ser mais saudável, tenha em mente que seu ponto fraco é o estômago. Seus números da sorte são 08 e 77.

Permita que as energias se renovem se desapegando de coisas antigas que você já não usa mais; É hora de fazer mudanças radicais em sua vida. Uma viagem pode ajudá-lo a expandir seus horizontes.