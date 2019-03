Nesta semana foram conhecidas fotos teaser do Prisma 2020 e um possível novo modelo Tracker. Mas, apesar do mistério, segundo o sítio especializado IG carros, pelo menos o Onix 2020 já foi apresentado por lá.

Não se preocupe. Não há nenhuma confusão. Isso porque o Prisma é vendido como Onix na China. A revelação do modelo pode dar uma pista de como será o carro no mercado brasileiro. O próprio Ig Carros já flagrou testes feitos no interior paulista com o novo carro da Chevrolet.

Possível Prisma sendo testado no interior de SP / Reprodução/ Leonardo Gomes/Auto Aventura

Segundo informações já confirmadas estão a origem dos motores. Eles serão produzidos na fábrica de Joinville, interior de Santa Catariana, e também terão engenharia alemã, pois foram desenvolvidos pela OPEL, sucursal europeia da GM.

O novo Prisma 2020 será um modelo maior do que o atual e um pouco mais próximo do Cruze. O carro não tem data para chegar o Brasil, mas uma coisa é certa: ele chega no segundo semestre deste ano.

Confira a foto do Prisma 2020 divulgada à imprensa Chinesa