WhatsApp Business para iOS começa a ser liberado na Apple Store

O WhatsApp Business, versão de negócios do aplicativo de mensagens, já está disponível para o sistema iOS. A liberação ocorre gradativamente na Apple Store (loja de apps).

O aplicativo tem os mesmos recursos da versão principal, mas inclui ferramentas de mensagens úteis para empresas e uma cor de tonalidade diferente, de acordo com informações do portal especializado WABetaInfo.

WhatsApp Business is now available on the App Store in some countries: the first one is Mexico!

Is WhatsApp Business available in your country too? Let me know under this tweet! pic.twitter.com/Xo9cSWUqUF

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 20, 2019