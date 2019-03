Versão atualizada do Mozilla agora bloqueia a reprodução automática de vídeos com som

O navegador Mozilla Firefox apresentou uma nova atualização nesta semana. De número 66, o update vem com uma importante alteração.

Com a novidade, o navegador agora bloqueia a reprodução automática de vídeos com som, conforme revelou o site The Next Web.

Isso será útil quando você entra em um site apenas para ler algo e imediatamente um vídeo com áudio começa a tocar sem autorização.

Freepik

A partir de agora, um vídeo só será reproduzido se a pessoa interagir com ele. Para isso, primeiramente você deve baixar a versão mais recente do navegador.

Em seguida, o usuário deve entrar na seção de segurança e privacidade no menu de configurações e ativar a nova função.

