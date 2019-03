NASA vai selecionar usuários para acompanhar de perto lançamento de espaçonave em abril

A NASA (National Aeronautics and Space Administration) vai selecionar usuários para acompanhar de perto o próximo lançamento da Space X em Abril.

A SpaceX CRS-17 é uma missão para reabastecimento comercial da Estação Espacial Internacional. O lançamento ocorre no Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida (EUA).

As inscrições para o evento terminam em 24 de março. No entanto, a instituição não cobrirá despesas e apenas dará a sonhada credencial. Também é necessário residir nos Estados Unidos para participar do processo.

Cerca de 50 pessoas serão selecionadas para participarem deste evento de dois dias. Confira o regulamento completo neste link.

We’re opening our doors for social media users to come behind the scenes for the next @SpaceX cargo launch to the International @Space_Station, currently targeted for late April. Apply to attend this #NASASocial event at @NASAKennedy in Florida: https://t.co/YAxvYYVz4K pic.twitter.com/y7Xye7VUlF

— NASA (@NASA) March 20, 2019