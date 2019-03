EQC 2020: Este é o SUV esportivo que promete competir com a Tesla pelo mercado de carros elétricos; veja fotos

A corrida pelo mercado de carros elétricos impulsionada pelo bilionário Elon Musk ganha mais um competidor de peso. Os carros conceitos já estão ficando para trás, e a tecnologia fica cada vez mais visível no dia a dia.

O novo modelo da Mercedes, o EQC 400 2020 está dando o que falar nos últimos dias. Com dois motores elétricos capazes de gerar aproximadamente 400 cavalos de forca e com autonomia de pouco mais de 350 km, a marca alemã entrará com tudo no próximo ano.

O SUV esportivo já está sendo divulgado massivamente inclusive nas redes sociais por um dos pilotos mais dominantes da Formula 1 atualmente, o britânico Lewis Hamilton.

New whip ⚡️ @LewisHamilton got his first laps in with the all-new electric @MercedesBenz EQC in Oz! 👊

Was he impressed? He’s already ordered one… 😉#SwitchtoEQ #FutureMobility pic.twitter.com/WRBRIse1O8

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 21, 2019