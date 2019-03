Os signos que ficam com o ego ferido quando recebem um 'não'

Dependendo da situação, receber um "não" pode ser bem complicado. No entanto, existem três signos do zodíaco que não aceitam as negativas nada bem e ficam com o ego profundamente ferido.

Confira quais são:

Áries

O ariano sempre acredita no seu potencial para conseguir aquilo que deseja e pode ignorar que nem tudo depende apenas dele. Quando recebe um “não” este signo sente que seu ego foi profundamente ferido, mas ainda assim isso só o deixará realmente abatido se ele sentir que não tem mais chances de lutar pelo sim.

Touro

O taurino é orgulhoso e teimoso. Isso faz com que um “não” seja sempre levado para o lado negativo e pessoal. Ele odeia sentir que perdeu o controle e que a última palavra não foi sua, por isso não esquece facilmente aquilo que lhe foi negado.

Leão

Este signo é regido pelo Sol e está acostumado a brilhar. Quando não consegue aquilo que deseja tende a se sentir injustiçado, pensando com individualismo na situação e até exagerando na frustração. Quando estas altas expectativas não são trabalhadas, o leonino pode acabar se frustrando bastante durante a vida.