Como cada signo do zodíaco será afetado após a superlua em Libra de 2019

A noite passada foi iluminada por uma superlua em Libra, um fenômeo que promete influenciar e ter efeitos em todos os signos do zodíaco pelo resto do mês de março.

Confira:

Áries

Uma porta para a autodescoberta foi aberta e você pode criar uma nova consciência. No entanto, é preciso crescer e se manter positivo. Lembre-se que ao encontrar respostas, você deve prestar muito atenção nas fontes que as entregam. Relacionamentos podem ser renovados.

Touro

As coisas belas se tornam ainda mais atraentes e a vontade de possuir também. Devemos agir sempre com inteligência emocional e abraçar o amor com mais segurança. Decisões rápidas não são a melhor saída, por isso dê um tempo antes de colocar ser definitivo.

Gêmeos

Pode bater vontade de renunciar ao esforço, mas leve em conta o quanto de trabalho você já fez por si mesmo. Projetos e novos acontecimentos – seja na vida amorosa ou pessoal – estão por chegar, mas é preciso ser produtivo e manter-se aberto.

Câncer

Ouça com seu coração, mas leve em conta que estar em boa companhia certas vezes exige sair da zona de conforto. Uma energia bem gasta faz a diferença e traz recompensa futuras.

Leão

A sensação de que suas necessidades não estão sendo supridas pode emergir. Mantenha-se fiel ao que deseja e vá atrás, mas se isso está acontecendo porque você espera grandes gestos ou esforços no amor, é preciso lembrar que para chegar aos momentos inesquecíveis um caminho de detalhes deve ser percorrido.

Virgem

É hora de iniciar capítulos, cultivar novos relacionamentos e não deixar que as diferenças e tensões com os outros afete esse fase de renovação. Viva o presente e dê ouvidos a sua intuição.

Libra

Ansiedades, rivalidades e assuntos delicados podem ser revividos. No entanto, esta é uma fase de preparação da mente e do coração para novos começos. Respire, se acalme e deixe que as energias fluam – especialmente na sua vida amorosa.

Escorpião

Sua energia emocional e compreensão muda e ao mesmo tempo que alguns assuntos do passado podem reviver, você também deve começar a enxergar as coisas de outro ponto de vista. As possibilidades crescem na vida amorosa dos solteiros e comprometidos.

Sagitário

Seu esforço é grande e a energia pode sentir-se sobrecarregada. É preciso gastar tempo em atividades reflexivas, pois uma fase de menos palavras e mais ação está por vir. A vida romântica pode dar uma sacudida, mas apenas os menos ocupados conseguirão aproveitar este momento.

Capricórnio

Se inicia uma fase de escolhas e seu lado sentimental transparece. Algumas tensões financeiras podem tomar a sua atenção, mas na verdade você deveria focar na sorte em que teve até aqui. Não tenha medo do que está por vir e espere o melhor!

Aquário

Esta será uma fase de lidar com a intimidade e evitar desentendimentos. Lembre-se que os relacionamentos podem sofrer mudanças, por isso a comunicação é o caminho que mais deve ser explorado.

Peixes

Fase em que o lado espiritual se abre, é preciso dar mais ouvido ao coração do que as suas necessidades. Você já possui uma capacidade de conquista grande, deve apenas agir com confiança para potencializar seus efeitos.