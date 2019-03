Google homenageia Bach com doodle inovador que te permite criar música

Se você já abriu a página inicial do Google hoje certamente se deparou com uma versão fofa do famoso compositor Johann Sebastian Bach, um homem humilde que atribuía seu sucesso à inspiração divina e a uma rigorosa ética de trabalho. O doodle realiza uma homenagem aos 334 do nascimento do alemão.

A história de Bach

Reprodução / GETTY

Em 1685 nascia Johann Sebastian Bach na cidade alemã de Eisenach. Seu pai, que morreu quando ele tinha apenas 10 anos e seu irmão, quem o criou após a morte do progenitor, eram músicos.

Bach ficou conhecido principalmente como um organista excepcional durante sua vida, mas também era habilidoso em construir e reparar os complexos mecanismos internos dos órgãos tubulares.

O compositor morreu aos 65 anos e viu poucas das suas obras publicadas, até que o compositor Felix Mendelssohn apresentou em Berlim a “Paixão Segundo São Matheus”, cuja partitura foi descoberta por acaso.

Na segunda metade do século XIX foi criado o Bach Gesellschaft, um instituto que ficou responsável por coletar toda sua produção e consagrá-lo como um dos maiores nomes da música.

O que faz este doodle ser tão inovador

Diferente dos anteriores, este doodle é especial e oferece uma experiência interativa que permite aos usuários de navegadores criarem suas próprias músicas com a ajuda de inteligência artificial e aprendizado de máquina inteligente.

O “jogo” encoraja os usuários a compor uma melodia de dois compassos e então, com o toque de um botão, aplica inteligência artificial para harmonizar a melodia personalizada com o estilo musical característico de Bach.

O aprendizado de máquina é o processo de ensinar um computador a encontrar suas próprias respostas mostrando muitos exemplos, em vez de fornecer um conjunto de regras a seguir, como na programação tradicional de computadores.

O modelo utilizado do doodle de Bach foi desenvolvido pela equipe de Anna Huang Magenta Inteligência Artificial a partir de um modelo versatial chamado “Coconet”, que pode ser usado em uma ampla gama de tarefas musicais tais como harmonizar melodias ou compor a partir do zero. Para a ocasião, Coconet foi treinado com 306 das harmonizações corais de Bach.

Clique aqui e experimente!