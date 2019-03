Os signos que serão mais afetados pela superlua que acontece esta noite

Além de ser marcado pelo “Ano Novo Astrológico” com a entrada do Sol em Áries, este 20 de março terá outro fenômeno importante: mais uma superlua. Desta vez, todas as cidades da América do Sul e Norte poderão apreciar este estado do satélite – com melhor visibilidade a partir das 22h.

Descubra os quatro signos que serão mais afetados pela superlua em Libra:

Áries

Este fenômeno pode trazer um pouco de vulnerabilidade para este signo. Além de uma certa sensibilidade que os arianos nem sempre costumam experimentar, é possível que a sensação de “não ter mais onde se esconder” acabe em tensão. Para viver estes sentimentos com mais tranquilidade, é preciso tentar valorizar as pequenas coisas e se autodescobrir.

Touro

É possível que o taurino ganhe inspiração, mas também se sinta sobrecarregado. Tente aliviar esta sensação focando em viver sua vida amorosa ou outros relacionamentos com mais troca de afeto e valorização dos momentos.

Libra

É hora de deixar novas energias preencherem o seu caminho. Alguns impulsos e pensamentos podem o surpreender, mas é preciso estabelecer uma conexão consigo mesmo antes de qualquer coisa. Este trânsito afeta de maneira positiva especialmente os librianos que estão empenhados em iniciar novas tarefas ou metas em qualquer nível (vida amorosa, trabalho, etc).

Escorpião

Este fenômeno pode influenciar especialmente os relacionamentos deste signo. Assuntos do passado podem voltar ao debate, assim como o questionamento do que se deseja para um relacionamento. Não é hora de apressar nada, mas sim de tentar criar uma maior conexão com o seu eu interior e abrir a mente para novas possibilidades.