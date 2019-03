Satélite da NASA capta estrela de nêutron em velocidade impressionante no espaço

O Satélite Fermi da NASA (National Aeronautics and Space Administration) captou uma estrela de nêutron em velocidade impressionante no espaço.

Segundo a instituição americana, os astrônomos encontraram um pulsar a quase 2.5 milhões de milhas por hora. A estrela de nêutron nesta velocidade poderia percorrer a distância entre a Terra e a Lua em apenas 6 minutos.

Apelidado de PSR J0002 + 6216 (J0002, abreviado), o objeto ostenta uma cauda de emissão de radiofrequência que aponta diretamente para os destroços em expansão de uma recente explosão.

Seu movimento rápido através do gás interestelar resulta em ondas de choque que produzem a cauda de energia magnética e partículas aceleradas detectadas em comprimentos de onda de rádio. Confira:

Good thing there are no traffic cameras in space! Astronomers found a pulsar hurtling through space at nearly 2.5 million miles an hour — so fast it could travel the distance between Earth and the Moon in just 6 minutes. Learn more about this discovery: https://t.co/Mx0HC8syW4. pic.twitter.com/U2uzwpt7gs

— NASA (@NASA) March 20, 2019