Os próximos três recursos que chegarão ao WhatsApp

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp prepara algumas novidades para os usuários. O app deve implementar novas funções em breve.

Pelos menos três novas ferramentas serão adicionadas pela plataforma, conforme revelou o site especializado WABetainfo. Confira quais:

Permissão Para Grupos

Um novo recurso do aplicativo de mensagens impedirá que você seja adicionado a grupos sem autorização prévia.

Em configurações, será possível selecionar quem vai poder te adicionar automaticamente. Você também poderá impedir que isso seja feito por todos (neste caso aparecerá uma aprovação prévia).

WABetaInfo

Navegador Interno

Uma mudança importante na navegação chegará ao aplicativo. Em breve, toda vez que o usuário tentar abrir um link recebido, o WhatsApp mostrará em um navegador do aplicativo. Atualmente, um navegador externo (como o Google Chrome) é aberto.

A função também vai alertar o usuário quando uma página tenha conteúdo potencialmente malicioso (para não infectar o aparelho). Confira:

WABetaInfo

Dark mode

O dark mode (modo escuro) é outro recurso muito esperado. Com ele, é possível alterar as cores do app (com tons negros).

A função reduz a luminosidade da tela e facilita a adaptação dos olhos. O recurso também ajuda na economia de bateria do celular.

WABetaInfo

