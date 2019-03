O primeiro efeito que cada signo sentirá com a entrada do Sol em Áries

Entramos hoje (20 de março) no “Ano Novo Astrólogico de 2019”, uma fase marcada pela entrada do Sol no signo de fogo Áries.

Confira os primeiros efeitos que os signos sentirão com este trânsito:

Áries

Seu signo começará esta fase sentindo que deve recomeçar, mas talvez se confunda e não sabe muito bem por onde. Lembre-se que nem tudo precisa ser feito durante um único dia.

Touro

Você pode sentir um desapego que talvez ainda não conheça. De todas as formas, saiba que é importante alinhar seus valores internos com o seus desejos externos.

Gêmeos

Você se sentirá impulsionado a falar sobre os sentimentos ou aquilo que alguém precisa ouvir. Neste momento profundo, a melhor saída é evitar ser negativo.

Câncer

Sua fase de trabalhar duro começa, mas também exige um equilíbrio entre responsabilidades e sua vida pessoal. Seja flexível, compreensivo e cuide da sua saúde emocional acima de tudo.

Leão

Você sente que precisa encontrar as palavras certas, que muitas vezes são apenas as honestas. É necessário levar em conta que nem sempre devemos nos responsabilizar por tudo, a vida também costuma trazer soluções.

Virgem

Você já consegui sentir o quanto esta fase é sexual, íntima e autêntica? Neste período você deve se manter ligado aos aspectos terrenos, mas não deve esquecer de se comunicar com a sua intuição e consciência.

Libra

Uma sensação de romantismo e paixão pode tomar conta. Neste momento, é preciso levar em conta que para amar no presente, fatos do passado devem ser deixados para trás.

Escorpião

Seu lado pensativo será tomado por necessidade de perdão e cura. A importância de fechar ciclos e encontrar a alegria no aqui e agora pode inspirá-lo.

Sagitário

A confiança toma conta e a vontade de evoluir também. Mesmo que a maior vontade seja correr atrás e colocar a mão na massa, é preciso avaliar primeiro o que existe ao seu redor.

Capricórnio

Momento de transição, que não deve ser atrapalhado pela falta de comunicação que você sente neste momento. Se o dia começar difícil e desafiante, recolha informações antes de dar o próximo passo.

Aquário

É preciso se liberar da tensão para abraçar esta fase intensa. Aproveite a sua curiosidade e fortaleça suas habilidades na comunicação para não ser afetado por maus entendidos.

Peixes

Uma fase emotiva é concluída e a realidade chega com tudo. Para encarar as verdades é preciso desbloquear pensamentos desnecessários.