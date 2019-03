Game Free Fire libera atualização para smartphones Android e iOS

O game Garena Free Fire tornou-se uma febre entre os jovens. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente e está disponível para os sistemas Android e IOS.

Diferente de outros jogos, não é necessário um dispositivo de última geração para jogar (Requer o iOS 8.0 ou posterior e Android 4.0.3 ou superior).

E nesta terça-feira (19) foi liberada uma nova atualização para o game. O update vem com pelo menos 13 novidades (na versão para iOS). Confira:

Eventos especiais para o Mundial de Free Fire!

Os Tronos do Mundial de Free Fire vão aparecer em todos os mapas.

Novo modo de jogo – Revolta Mortal

Novo personagem – Hayato

Nova arma – Katana. Corte seus inimigos!

Área de Lançamento – permite o jogador se deslocar rapidamente pelo mapa

Nova área em Bermuda – Observatório

Melhora na AN94

Melhora na VSS

Alteração de Habilidade – Misha

Corrida Mortal substituído pela Invasão Zumbi

Cartões da Sorte foram movidos para a Revolta Mortal

Um ovo gigante apareceu na ilha de Início

Para ter acesso as novidades, é necessário ter a última versão do aplicativo disponível. A atualização também foi liberada para Android (com algumas diferenças).

