Epic Games resolve parcialmente bug no chat de voz do Fortnite

A desenvolvedora Epic Games resolveu parcialmente um bug no chat de voz do Fortnite Battle Royale. A informação foi compartilhada no Twitter nesta quarta-feira (20).

Segundo a empresa, o recurso foi reabilitado no sistema operacional do Google. No entanto, o chat de voz continua inativo no iOS.

O problema, que afeta o popular game, foi identificado na semana passada, apresentando instabilidade desde 12 de março.

“1, 2 testando, 1,2… nós resolvemos os problemas e reabilitamos o chat de voz no Android! Ainda estamos trabalhando na plataforma iOS e traremos mais notícias assim que as tivermos”. Confira:

1, 2 testando, 1,2… nós resolvemos os problemas e reabilitamos o chat de voz no Android! Ainda estamos trabalhando na plataforma iOS e traremos mais notícias assim que as tivermos. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) March 20, 2019

LEIA TAMBÉM: