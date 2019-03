Estes 10 conselhos ajudam qualquer um a adaptar-se melhor a uma dieta e emagrecer com saúde

Para perder peso não é necessário mergulhar numa dieta extremamente restrita, na qual diversos alimentos estariam proibidos.

Segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer, se você seguir estes 10 conselhos, aprovados por profissionais de nutrição, pode ser possível se livrar daqueles quilinhos indesejados.

Lembre-se: é importante consultar um nutricionista para desenvolver uma alimentação balanceada e de acordo com os seus objetivos, pontecializar os resultados e tornar o processo mais saudável .

Não pule o café da manha

esse hábito não pode ser tão eficaz como muita gente divulga. Você poderia deixar de ingerir alguns nutrientes essenciais e terminar ‘beliscando’ mais do que o necessário durante o dia. Adicione alimentos proteicos a esta refeição, até mesmo um abacate para poder sentir mais saciedade ao longo da jornada.

Coma sempre em horários regulares

Comer sempre no mesmo horário ajudar o corpo a trabalhar como um relógio, e ainda previne escapadas entre as refeições.

Coma muitas frutas e verduras

As frutas e verduras são baixas em calorias e gorduras e altas em fibras. Além disso, são alimentos com grande quantidade de vitaminas e minerais, fator que alto e muito o fator biológico delas.

Seja mais ativo

Ser mais ativo é a chave para perder ou manter peso. Além de proporcionar diversos benefícios para a saúde, o exercício pode ajudar a queimar o excesso de calorias que não pode reduzir com a dieta.

Beba muita água

As pessoas às vezes confundem sede com fome. Tome água regularmente isso pode ajudar a controlar melhor a fome entre refeições.

Coma alimentos ricos em fibras

Os alimentos que contêm muita fibra podem te ajudar a se sentir satisfeito, o que é ótimo para evitar comer mais do o necessário. A fibra alimentar é mais comum em vegetais, cereais, leguminosas e frutas.

Leia as etiquetas dos alimentos

Esse hábito ajuda a escolher opções mais saudáveis. Use a informação de calorias para averiguar como um alimento se ajusta à sua dieta.

Usa um prato menor

Use pratos menores para ajudar a comer porções menores. Com o tempo, seu organismo se adapta e se satisfaz com menos comida.

Não proíba os alimentos

Não exclua nenhum alimento da dieta, especialmente os que te dão prazer. Essa prática só ajudará a aumentar o desejo. Não há nenhuma razão para deixar de comer o que gosta, desde que permaneça dentro do seu limite diário.

Evite a comida rápida

Para evitar a tentação evite armazenar comidas processadas e pré-prontas em casa (como chocolate, biscoitos e bolachas, salgadinhos chips, refrigerantes). Em vez disso, opte por lanches saudáveis, como frutas, aveia, lanches sem sal e açúcar.