Relacionamento: 6 sinais de que esta não é a pessoa certa para você

Quando o assunto é relacionamento, nem tudo é “8 ou 80” e até mesmo os sinais mais evidentes podem ser passados por alto. Pensando nisso, Jen Kim, uma autora especialista em relacionamentos decidiu reunir cinco pistas de que alguém não é a pessoa certa para você.

Confira a seguir no texto traduzido e adaptado do portal Psychology Today:

1. Fala do ex com frequência

De acordo com a autora, um ex pode até virar assunto ocasionalmente, mas se os relacionamentos passados passam a serem mencionado incessantemente, é bem possível que a pessoa ainda tenha problemas sem resolver, como raiva, ressentimentos e dúvida.

2. Diz que não está pronto para um relacionamento

Não é legal insistir em algo que não está disponível. É preciso encarar a realidade e não perder tempo.

3. Quer começar um relacionamento sério imediatamente

Negar se comprometer não é algo bom, mas fazer isso rapidamente pode ser muito ruim também. Geralmente, os relacionamentos exitosos são construídos com base, troca de interesses, experiências e tempo.

A especialista em relacionamentos, Lynn Harris aconselha que não devemos dizer “eu te amo” prematuramente: “A primeira vez que você sentir vontade de dizer isso, deve contar até 10, ir para casa e dizer ao seu gato”. Existem diferenças entre amar e apenas passar um momento romântico ao lado de alguém.

4. Ainda não pediu para sair com você

Se você está conversando com alguém durante um bom tempo e a pessoa ainda não deseja ter nenhum contato físico, é preciso refletir. Se você deseja ter algo mais, é fundamental que exista ações na vida real.

5. Não deixa você chegar perto do seu celular

Isso não significa que os casais não devem compartilhar senhas ou “espionar” o celular do outro, mas se a pessoa arma uma verdadeira defesa militar em volta do seu aparelho, é provável que ela esteja escondendo algo importante.

6. Não dá borboletas no seu estômago

A química não é algo instantâneo e pode ser descoberta gradualmente, mas ela deve acontecer. Depois de um tempo é possível identificar se a pessoa realmente o interessa ou não.