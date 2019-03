Filial chinesa da Chevrolet lança Teaser do Prisma e Onix 2020; confira as fotos

Filial chinesa da Chevrolet lança novas imagens teaser do Prisma. Modelos estão em testes no Brasil e devem ser apresentados oficialmente no próximo mês no Salão de Xangai 2019.

Nas fotos pode se notar as linhas dianteiras do novo modelo, que na China é conhecido como Onix. Segundo a montadora, os novos Onix e Prisma terão uma linha esportiva, inédita até hoje.

A nova linha chamará RedLine. Sítios especializados especulam que os novos carros da montadora devem chegar ao Brasil no segundo semestre deste ano.

Confira as fotos do novo Prisma; o Teaser foi lançado pela Chevrolet