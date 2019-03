Os signos do zodíaco que nunca se arrependem

Alguns signos do zodíaco possuem outro tipo de relação com os seus erros e remorsos, o que faz com que eles não se arrependam facilmente.

Confira se você está na lista:

Áries

É bem difícil que um ariano se arrependa dos seus erros. Ele sempre encara tudo como uma lição e assume suas ações. Sua natureza impede que ele passe seus dias se questionando ou se torturando com o remorso. Eles só se arrependem se cometem graves erros que afetam as pessoas que ele ama, como a sua família por exemplo.

Sagitário

O arrependimento dificilmente ocorre nas ações sagitarianas, por mais controversas que elas sejam. Este signo não se apega aos problemas e falhas, tocando sua vida e tentando recomeçar. Apesar de ser positivo em alguns aspectos, em outros pode atrapalhar bastante seus relacionamentos e afastas pessoas importantes.

Aquário

O aquariano não se arrepende dos seus fracassos e, por incrível que pareça, pode achar que o arrependimento está ligado a falta de independência. Este signo também encara seus erros como uma forma de se expressar e entende que essa atitude é humana e não precisa ser tão levada a sério – quando não é ele que é decepcionado, claro.