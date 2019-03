Limão congelado: conheça a técnica que promete mudar a forma de usar a fruta

Você sabia que alguns benefícios do limão estão na casca? Com essa técnica, você pode tirar maior proveito da fruta. Em primeiro lugar é importante relembrar que ele é rico de vitamina C, potássio e magnésio.

Normalmente, ao extrair o sumo, as pessoas tendem a descartar a casca. A técnica publicada pelo sítio estrangeiro Nueva Mujer pode ajudar a mudar um pouco esse hábito.

Há rumores de que a técnica ajuda a emagrecer e combater doencas crônicas, mas nada disso foi comprovado cientificamente.

Qual é a ideia?

Reprodução/ Nueva mujer

A primeira coisa que deve fazer antes de espremer o limão é limpa-lo com água morna e coloca-lo no congelador. O segredo do processo é solidifica-lo para que você possa ralar o limão, como se fosse um pedaço de queijo.

Depois de ralado, volte a guarda-lo no congelador e assim pode usar este “pó” resultante para enriquecer diversas receitas, como saladas, sopas, vitaminas e sobremesa, também pode usa-lo como quando for tomar água com limão pela manhã.