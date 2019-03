Os signos que tomarão uma atitude decisiva em assuntos amorosos

A entrada do Sol em Gêmeos na próxima quarta-feira irá influenciar muitos signos do zodíaco, deixando-os não apenas mais intensos ou tensos, mas também prontos para a realização e desfeixo de assuntos do passado.

Confira os signos que sentirão esta mudança e tomarão uma atitude decisiva em assuntos amorosos:

Gêmeos

Neste momento, não importará muito o que você tem refletido e o quanto tem se sentindo preso. Esta semana tudo começa a parecer mais livre e sociável, um ambiente perfeito para se abrir ao amor e novas conexões, mas também para tomar atitudes.

Aproveite as energias que perdurarão pelo resto de março para se liberar do estresse e falar sobre os sentimentos. Você sabe que alguém precisa ouvir algo que já não pode mais ser adiado.

Virgem

Sua intimidade e desejos entrarão em foco está semana e influenciarão todo março. É possível que até aqueles que se sentem bem solteiros, desejem aproveitar a sua vida ao lado de alguém, pois tudo ficará mais sexual, intenso e único.

Este semana marca um momento especial que dura todo o mês; você se sente pronto para arriscar novamente, mas se aproxima daqueles que compartilham os mesmos valores – isso deve continuar. Chegou o momento de conversas sérias e esclarecedoras, que ajudarão a resolver conflitos do passado.