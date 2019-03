Confira 10 alimentos para controlar a glicose sanguínea e são essências na dieta diabetes tipo 2

O Diabetes tipo 2 ocorre mais comumente em pacientes acima dos 30 anos (Diabetes do adulto) e no momento do diagnóstico a capacidade pancreática de produção da insulina pode estar (e de regra está) aumentada.

Segundo o endocrinologista Dr. Antonio Carlos do Nascimento, "O estreito controle dos níveis glicêmicos com dieta, exercícios e medicamentos pode aumentar a expectativa de vida muito próxima àquela de indivíduos não diabéticos."

Por isso é importante que o portador da diabetes tenha um plano alimentar em acompanhamento com um nutricionista e que ele siga os cuidados de um médico especializado.

Neste artigo indicamos alguns alimento que podem fazer parte da dieta de pessoas diabéticas. praticar exercícios e recorrer a profissionais especializados é fundamental para melhorar a qualidade de vida.

Estes 10 alimentos são essências para inserir na dieta de quem sofre de diabetes tipo 2