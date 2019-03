Compras diretamente pelo Instagram? Nova funcionalidade já está em teste

O Instagram implantará novas funcionalidades na plataforma. E em breve, será possível realizar compras diretamente pela rede social.

Em um comunicado, o Instagram anunciou que está implementando compras diretas no aplicativo, em vez do sistema atual que leva você a comprar um produto ou serviço para um site externo.

Com essa atualização, será possível "ver o produto" diretamente no app, confirmar preço, pagar com um cartão de crédito associado e gerenciar todos os pedidos por meio da mesma interface. As informações confidenciais do usuário. Atualmente o recurso já está na versão beta (para teste).

Reprodução

Comprar é uma moda

Mais de 25 milhões de empresas tem uma conta no Instagram, onde pelo menos dois milhões são anunciantes ativos.

O Instagram também acrescenta que pelo menos quatro entre cinco usuários seguem pelo menos um negócio. Há também rumores de que a plataforma teria um aplicativo independente, semelhante ao IGTV, mas para realizar compras.

