O estranho caso da mulher que deu à luz uma bebê grávida do irmão gêmeo

É difícil de acreditar, mas é verdade, e aconteceu na Colômbia. Grávida de 37 semanas, a mãe, Mônica Vega, carregava no barrigão dois fetos. Um dentro de outro.

Segundo reportou o sítio estrangeiro FayerWayer, a equipe médica precisou intervir para garantir o nascimento da bebê Itzamara.

A criança carregava dentro do corpo o feto do irmão gêmeo que se desenvolveu com muita dificuldade. O caso é extremamente raro.

Segundo os médicos, o caso é conhecido como “fetus in fetu” ou “gêmeo parasita”. A bebê Itzamara conseguiu ser salva, porém o irmão estava envolto por uma bolsa amniótica, ligada por um cordão umbilical e tinha desenvolvido apenas as extremidades.

Não havia nem cérebro nem coração. A esquipe médica explicou que os fetos se desenvolveram de forma não simétrica, por isso Itzamara pôde ser salva.