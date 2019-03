YouTube afirma não ter encontrado vídeos da Momo em conteúdos infantis

Durante a última semana, surgiram vários relatos de que a 'Momo', uma boneca assustadora, estava aparecendo em vídeos de conteúdo infantil no YouTube.

Enquanto pais e responsáveis afirmam que crianças estão assustadas com as imagens, o YouTube Tweetou dizendo que não encontrou tais vídeos na parte infantil do site.

A plataforma também pediu que, caso conteúdos com a presença do personagem sejam encontrados, os mesmos sejam denunciados. Confira postagem:

"Sobre o desafio Momo: não encontramos nenhum vídeo que promova um desafio Momo no # YouTubeKids. Qualquer conteúdo que promova atos nocivos ou perigos é proibido no YouTube. Se encontrar algo parecido, denuncie."

Sobre o desafio Momo: não encontramos nenhum vídeo que promova um desafio Momo no #YouTubeKids. Qualquer conteúdo que promova atos nocivos ou perigos é proibido no YouTube. Se encontrar algo parecido, denuncie. — YouTube Brasil (@YouTubeBrasil) March 15, 2019

LEIA TAMBÉM: