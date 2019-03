Range Rover Evoque 2019: Confira as fotos do SUV apresentado no Salão de Genebra 2019

O novo Range Rover Evoque 2019 está sendo lançado neste mês de março e a principal aparição do SUV esportivo foi no salão do automóvel de Genebra.

O novo modelo é uma versão reduzida do Velar, um SUV da mesma família mais robusto. O modelo 2019 terá vários tipos de motores capazes de gerar de 148 até 296 cavalos de força.

O Evoque 2019 ainda terá uma versão híbrida que reutilizará a energia cinética gerada pelas frenagens para recarregar o motor. Além disso, haverá um modelo com plug-in para ser carregado em tomadas.

Até agora não há notícias de quando o compacto será lançado no Brasil, no entanto, o portal Auto Esporte especula a possibilidade de ele ser produzido na fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro.

Range Rover Evoque 2019, confira as fotos do SUV compacto que chega ao mercado em março