O que o WhatsApp conhece sobre você? Aplicativo libera relatório com os seus ‘segredos’

O WhatsApp tem implementado medidas de transparência. Agora, o aplicativo de mensagens fornece ao usuário uma cópia dos dados pessoais guardado pela empresa. Com isso, é possível conhecer quais detalhes a plataforma armazena sobre você.

Embora, deve notar-se, que o processo de extração de dados não é imediato e pode demorar até três dias para ficar pronto. Saiba como:

O processo aplicado no WhatsApp ocorre em poucos passos. Você acessa "Configurações" no app, "Conta" e depois "Solicitar informações da minha conta".

A informação também pode ser transferida para outro aplicativo, no entanto, o relatório emitido não inclui as mensagens trocadas com seus contatos.

Depois do tempo corrido, o mesmo processo descrito acima deve ser feito, só que desta vez o botão "Fazer download do relatório" será exibido.

