NASA divulga imagens em 3D do asteroide ‘Ultima Thule’

A NASA (National Aeronautics and Space Administration) criou visualizações em 3D do “Cinturão de Kuiper”, apelidado de Ultima Thule.

Alvo da passagem histórica da sonda New Horizons, o objeto está localizado a quatro bilhões de quilômetros da Terra.

Cross your eyes, break out the 3D glasses and pass the popcorn! 🍿 @NASANewHorizons' team has a new view of Ultima Thule — in 3D! SEE IT >> https://t.co/De9yIzPnJC pic.twitter.com/WPR7MIV763 — NASA_SLS (@NASA_SLS) March 12, 2019

Os efeitos 3D vêm do emparelhamento ou da combinação de imagens tiradas em ângulos de visão levemente diferentes, criando um efeito “binocular”. Confira:

Break out the 3D glasses! 😎 The New Horizons team at @JHUAPL has created new stereo views of the Kuiper Belt object 2014 MU69, nicknamed #UltimaThule. The 3D view helps to better understand the object's extraordinary shape. https://t.co/BHn95Qp3AC pic.twitter.com/tTD1odA8g2 — NASA New Horizons (@NASANewHorizons) March 7, 2019

Segundo a agência espacial, a combinação cria uma visão estéreo do Ultima Thule (oficialmente chamado de 2014 MU69).

"Esperamos ansiosamente por essa visão estéreo de alta qualidade desde muito antes do sobrevoo", acrescentou John Spencer, vice-cientista do projeto New Horizons.

LEIA TAMBÉM: