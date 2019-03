Oito aplicativos que ajudam consumidores a fazer compras mais conscientes

Além de auxiliar o planejamento, alguns aplicativos estimulam a compra com mais consciência e facilitam na hora do consumidor ter seus direitos atendidos. E precisamos disso, pois o ano começou com 62 milhões de brasileiros – cerca de 40% da população – com o CPF negativado. Por isso, evite que uma parcela possa se transformar em uma dor de cabeça.

1. Planejamento financeiro

Para quem quer se organizar, não faltam opções. Entre os melhores aplicativos para ajudar a pagar as contas na data e planejar as dívidas estão o Jimbo, Organizze, o Guia Bolso e o Otto.

2. Calculadora do Cidadão

Para quem gosta de poupar, o Banco Central do Brasil tem um aplicativo específico para ajudar a fazer as contas de juros, aplicações financeiras e outras operações do cotidiano financeiro. A “Calculadora do Cidadão” determina o retorno de aplicações mensais com os dados que foram fornecidos pelo usuário.

3. ‘Desrotulando’

Basta apontar a câmera para o código de barras que este aplicativo avalia a quantidade de açúcares, sódio, gordura e outras informações que ajudam o consumidor a decidir se o produto é adequado.

4. Moda Livre

Uma das principais formas de incentivar práticas sociais mais inclusivas dentro do capitalismo é a escolha bem informada. Para isso, o aplicativo Moda Livre – uma iniciativa do Repórter Brasil – traz a avaliação de diversas marcas relacionadas à fabricação de roupa sobre a sua posição sobre o trabalho justo de seus funcionários.

5. Comparador de Preços

Pela lei da oferta e da procura, ganha a competição quem consegue vender mais barato. Para isso, o consumidor precisa ter conhecimento de quem são as empresas que conseguem oferecer preços mais atrativos. Entre os comparadores de preços, ganham destaque o Zoom, Buscapé e KuantoKusta.

6. Meu Bolso em Dia

A iniciativa do Instituo Akatu e da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) inclui quatro aplicativos: “Nossa Água”, que oferece dicas e uma calculadora para desperdício de água no banho; “Nossa Energia” para ajudar a controlar o consumo de energia de acordo com a quantidade de eletrodomésticos em casa; “Nossa Alimentação”, que permite a criação de listas de compras e ajuda a evitar o desperdício e “Nosso Transporte”, que ajuda na escolha de opções de transporte.

7. Não se envolva com trambique!

O aplicativo “Consumidor.gov.br” é um serviço público que permite ao consumidor comunicar-se diretamente com comerciantes e prestadores de serviços, além de compilar as empresas que têm honrado os seus compromissos com o consumidor bem como as que têm gerado insatisfação. Antes de fechar uma compra – principalmente pela internet -, certifique-se de que outras pessoas não passaram por perrengues.

8. O que comer?

O aplicativo do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) Mapa das Feiras Orgânicas tem como objetivo, além de melhorar a qualidade dos produtos que são usados na cozinha em casa, diminuir a distância entre o produtor e o consumidor final. Não só ele mostra as feiras orgânicas mais próximas como também traz um catálogo de receitas para cada época do ano.

Pense antes

O Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) produziu o “Guia Comércio Eletrônico” para evitar que o ímpeto das compras possa levar ao endividamento. Entre as dicas, o órgão sugere que o consumidor faça algumas perguntas antes de concluir a compra: